Эвакуации из-за угроз продолжились в Перми, Саратове и Екатеринбурге

В городах России продолжаются массовые эвакуации из-за звонков о бомбах. 9 ноября были эвакуированы как минимум шесть торговых центров в Перми. Сотрудники правоохранительных органов вывели чиновников из здания городской думы Саратова. Эвакуации также прошли в четырех районных администрациях города, там работали кинологи с собаками, сообщает агентство "Интерфакс".

В Екатеринбурге около 500 человек были вынуждены покинуть кинотеатр, где планировалось провести встречу с режиссером Алексеем Учителем. Кроме того, в городе были эвакуированы были несколько торговых центров. Сообщалось об эвакуации школы в Ижевске, в которой разместили жителей обрушившегося дома.

Звонки и письма об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в десятках регионов страны. Ни одна из угроз не подтвердилась. О задержании подозреваемых в телефонном терроризме пока не сообщалось.