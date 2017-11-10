Дума может ввести ограничения для иностранных СМИ через неделю

Госдума России может 15 ноября рассмотреть в первом чтении законопроект, ограничивающий работу иностранных СМИ в России, заявил в пятницу председатель Думы Вячеслав Володин. Он добавил, что все возможные поправки к предложению планируется подготовить на Совете Думы 14-го числа. В окончательном чтении документ может быть принят до конца следующей недели.

По словам Володина, ограничения будут введены "по аналогии с США". Он уточнил, что на зарубежные средства массовой информации планируется распространить действующий в России закон о так называемых "иностранных агентах". В настоящее время он ограничивает деятельность некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа.

Вячеслав Володин утверждает, что на физических лиц расширенный закон распространяться не будет.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что по новому закону зарубежные СМИ при размещении своих материалов в социальных сетях должны будут делать пометку о том, что они являются "иностранными агентами". Так он прокомментировал в эфире "Дождя" заявление главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова. Тот сказал, что российские "ответные меры" распространятся на социальные сети, но не уточнил, как именно.

Накануне стало известно, что телеканал RT, финансируемый российскими властями, по требованию американских властей зарегистрируется в США в качестве иностранного агента, согласно закону от 1938 года. Об этом объявила главный редактор канала Маргарита Симоньян. В министерстве юстиции США эту информацию не комментируют. В российском Министерстве иностранных дел пообещали принять "ответные меры" уже на следующей неделе.