Телеканал RT зарегистрируется в США в качестве иностранного агента

Финансируемый российскими властями телеканал RT (также известный как Russia Today) зарегистрируется в качестве иностранного агента в США. Об этом объявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Ранее она рассказала, что Министерство юстиции страны потребовало подать необходимые документы до 13 ноября. В ведомстве эту информацию не комментируют.

Симоньян назвала требование властей США "дискриминационным" и заявила, что телеканал обратится в суд. По мнению Симоньян, необходимость регистрации в качестве иностранного агента "противоречит принципам демократии и свободы слова". В Госдепартаменте США ранее отметили, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает возможность сообщать новости.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на следующей неделе в стране могут принять "ответные меры" в отношении американских СМИ. Ранее в Совете Федерации обсуждался вопрос об ограничении деятельности на территории России иностранных СМИ, в частности, Радио Свобода и "Голос Америки".

Как заявил президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Томас Кент, "телеканал RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как Радио Свобода таких возможностей в России не имеет". Он отметил, что "журналистов Свободы преследовали и даже избивали в России, их аккредитации аннулировались" – в то время как ничего подобного в отношении представляющих в США российский телеканал журналистов не происходило.