В "Партии националистов" рассказали об обыске в ее московском офисе

В московском офисе незарегистрированной "Партии националистов" в пятницу прошел обыск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на лидера движения Ивана Белецкого.

По его словам, в следственных действиях участвовали сотрудники Следственного комитета, Центра по противодействию экстремизму и ФСБ. Они изъяли технику, атрибутику и документацию. Белецкий заявил, что обыск связан с уголовным делом о предполагаемой связи между "Партией националистов" и запрещенной в России организацией "Русские".

4 ноября, когда в Москве должно было состояться шествие националистов "Русский марш", Иван Белецкий рассказал об обысках у себя дома и задержании секретаря "Партии националистов" Андрея Петровского.

Тогда же один из представителей "Партии националистов" рассказал Радио Свобода, что российские власти намерены признать организацию экстремистской. По его словам, 3 ноября 70 групп "Партии националистов" в социальной сети "ВКонтакте" были заблокированы.