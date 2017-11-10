"Медиазона": на Вячеслава Мальцева завели еще одно уголовное дело

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело об организации террористического сообщества в отношении лидера движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

На еще пятерых сторонников оппозиционера завели дело об участии в террористическом сообществе. Одного из них – Андрея Толкачева – подозревают в подготовке теракта группой лиц. Следствие считает, что члены "Артподготовки" не позднее октября прошлого года организовали сообщество "для совершения терактов".

Задержания активистов "Артподготовки" продолжаются уже несколько недель. Сам Мальцев в настоящее время находится за границей – в России он объявлен в розыск. Националист заявил, что 5 ноября в стране должна состояться "революция". В этот день полиция задержала более 500 человек в нескольких городах, при этом каких-либо беспорядков или столкновений с полицией не было.

В конце октября движение "Артподготовка" было признано судом экстремистской организацией. Его деятельность была запрещена в России.

