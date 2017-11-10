США и Россия обсуждают вопросы урегулирования в Сирии

Соединённые Штаты и России обсуждают вопросы послевоенного урегулирования ситуации в Сирии после победы над террористической группировкой "Исламское государство". Как сообщает Associated Press, Москва и Вашингтон рассматривают шаги по предотвращению конфликтных ситуаций между войсками США и России, снижение уровня насилия между участниками гражданской войны в Сирии и возобновление мирных переговоров по Сирии при посредничестве ООН.

Associated Press сообщает, что Россия и США обсуждают дальнейшую работу совместного "центра мониторинга", созданного в 2017 году в Аммане для регистрации фактов нарушения режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что на проходящих в Астане переговорах по Сирии, представители России и США проводили двусторонние консультации.