Трамп доверяет спецслужбам в деле о вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет американским спецслужбам в расследовании дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в прошлом году. Об этом президент США сообщил журналистам на пресс-конференции в Ханое сегодня, 12 ноября.

Это стало ответом на просьбу журналистов прокомментировать высказывание о доверии президенту России Владимиру Путину. Накануне Трамп заявил, что верит заявлениям российского президента о невмешательстве Кремля в выборы в США.

Ранее Трамп в твиттере прокомментировал встречу с Путиным во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он отметил, что у них получилось "хорошее обсуждение по Сирии". Трамп также написал, что надеется на помощь Путина и помощь Китая в разрешении северокорейского кризиса.

Кроме того, Трамп выразил надежду на то, что Россия окажет серьезную помощь в урегулировании кризиса в Сирии и на Украине.

Президенты России и США встретились в кулуарах саммита стран – участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме. Там они согласовали совместное заявление по Сирии и договорились продолжать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" до тех пор, пока она не будет побеждена. Официальная встреча не состоялась из-за несовпадения рабочих графиков.