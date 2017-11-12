СМИ: консерваторы выступили за отставку Терезы Мэй

В Великобритании 40 депутатов-консерваторов готовятся подписать письмо за отставку премьер-министра Терезы Мэй. Об этом пишет газета The Times.

Однопартийцы Мэй недовольны тем, что она затягивает переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза - Брекзиту. Из-за этого в Брюсселе на днях пригрозили заморозить обсуждение нового торгового соглашения.

На днях The Times сообщила, что лидеры Евросоюза ожидают до конца года отставки правительства Великобритании. По их мнению, к замене премьера или очередным досрочным парламентским выборам может привести нестабильность правительства Мэй.

40 депутатов – это меньше одной десятой британского парламента. Но чтобы отправить премьер-министра в отставку, достаточно собрать ещё восемь подписей.

В конце сентября Мэй выступила с речью, посвященной Брекзиту. Мэй заверила, что до 2020 года Лондон будет выполнять свои бюджетные обязательства перед ЕС, взятые на себя в период членства в Евросоюзе. Премьер-министр отметила, что переходный период после выхода страны из ЕС в марте 2019 года будет длиться два года.

Переговоры по Брекзиту между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня и продлятся до конца 2018 года. Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет.