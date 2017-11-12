С сайта "ДНР" удалили информацию о награждении замглавы Генштаба РФ

С сайта самопровозглашенной "Донецкой народной республики" удалили распоряжение лидера сепаратистов Александра Захарченко о награждении замглавы Генштаба России Сергея Истракова. На это обратила внимание независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

О том, что Захарченко наградил Истракова "за весомый личный вклад в становление и развитие ДНР", стало известно накануне. Лидер сепаратистов подарил замглавы Генштаба наручные часы.

В Министерстве обороны Украины Истракова называют лично ответственным за ведение боевых действий на территории Украины в 2014 году. Всего, по данным Киева, в Донбассе воюют около пяти тысяч кадровых российских военнослужащих. Кремль официально отвергает эти обвинения и называет многочисленных задержанных на востоке Украины граждан России "добровольцами".