Президент Словении Пахор побеждает во втором туре выборов

Президент Словении Борут Пахор побеждает в ходе состоявшегося в воскресенье второго тура президентских выборов и набирает более 50 процентов голосов. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Словении. За мэра города Камник на севере страны Марьяна Шареца проголосовали около 46 процентов избирателей.

Шарец представляет партию, которая даже не имеет мест в парламенте, приветствовал свой результат, несмотря на проигрыш. В первом раунде выборов три недели назад Пахор получил около 47 процентов голосов среди девяти кандидатов, а Шарец занял второе место с почти 25 процентами.

Пахор, которому 54 года, был многолетним лидером левоцентристских социал-демократов, хотя и выступал как независимый кандидат. Он был премьер-министром Словении с 2008 по 2012 год, в годы, которые привели к худшему финансовому кризису в истории страны. В 2013 году стране удалось с большим трудом избежать международной помощи для своих банков, обремененных большим количеством проблемных кредитов.

Пахор также известен как "король Instagram" из-за размещения своих фотографий в социальных сетях, показывающих его при исполнении служебных обязанностях, а также на различных спортивных мероприятиях. Он заявил, что сосредоточится на "соединении людей, сотрудничестве, политической стабильности и безопасности", если он будет переизбран. Шарец, которому 39 лет, выступал за изменение политики для дальнейшего улучшения экономики и обеспечения лучшей жизни словенцев. Его поддерживает собственная левоцентристская партия, "Список Марьяна Шареца", которая до сих пор была активна только на местном уровне.