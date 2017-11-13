Телеканал ARD: WADA не восстановит Россию в правах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Это поставит под угрозу участие России в зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Южной Корее в феврале 2018 года. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

По данным телеканала, WADA может принять такое решение в ближайший четверг. Журналисты ARD называют две причины, по которым всемирное агентство может так поступить. Первая - Россия отрицает свою причастность к допинговому скандалу и не признает выводов, содержащихся в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами. Вторая –обеспечение доступа к пробам из Московской антидопинговой лаборатории. Эти пробы опечатаны в рамках открытого Следственным комитетом России уголовного.

WADA проводило необходимый аудит российского агентства в конце сентября. По данным газеты "Коммерсант", WADA по-прежнему требует от РУСАДА выполнения еще двух условий. Собеседники издания называют эти условия "политическими" и "невыполнимыми".

Накануне газета Daily Mail сообщила, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал новую информацию о допинге в российском спорте Международному олимпийскому комитету (МОК). По данным издания, новая информация может повлиять на решение МОК о допуске российской сборной к Олимпийским играм в Южной Корее в феврале следующего года.

Доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга в России был опубликован два года назад. Согласно расследованию, допинг употребляли более тысячи российских спортсменов. Это стало причиной для отстранения многих российских атлетов от участия в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры в 2016 году. Москва отвергает обвинения.