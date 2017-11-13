Во Франкфурте установлена табличка в память жертвы Холокоста

Десятки родственников с трех континентов установили мемориальную табличку на тротуаре во Франкфурте в понедельник в память о Каролине Кон - еврейской школьнице, погибшей в Холокосте. Её судьба установлена в этом году, когда её кулон обнаружили под половицами в лагере смерти Собибор.

Каролина Кон родилась во Франкфурте как и Анна Франк с разницей в три недели. В возрасте 12 лет в 1941 году Кон была депортирована в минское гетто вместе со родителями и сестрой.

​О том, как закончились дни Каролины Кон не было известно, пока археологи не провели раскопки в лагере Собибор в Польше и не нашли ее кулон, на котором были написаны её дата и место рождения и слова "Мазл тов!" ("Удачи!") на иврите. После того, как кулон был найден, исследователи использовали базу данных мемориала Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, чтобы связаться с членами семьи Кон по всему миру. В понедельник 34 из них собрались вместе, чтобы почтить размещение медного "Столперштейна" - буквально "камня преткновения" - таблички на тротуаре возле бывшего дома семьи Кон.

Таблички "камней преткновения" являются частью проекта, начатого немецким художником Гюнтером Демнигом, и направленного на то, чтобы разместить небольшие памятники по всей Европе, где жили или работали жертвы нацистов, привлекать внимание к отдельным жертвам и нацистским военным преступлениям.

Более 60 000 медных табличек были установлены в тротуарах по всей Европе. Их обычно чистят в годовщину Хрустальной ночи, погрома против евреев по всей Германии 9 ноября 1938 года.