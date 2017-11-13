"Ждем, когда вернется муж и отец"

Утром 8 ноября российские силовики провели в Крыму несколько спецопераций: обыски прошли в домах крымских татар в поселке Заречное, Старом Крыму, Бахчисарае и, как выяснилось позже, в Симферополе. В Бахчисарае обыскивали дом Сейтумера Сейтумерова, активиста организации "Крымская Солидарность", - объединения родственников крымских политзаключенных и активистов, и менеджера ресторана "Салачик", владельца которого арестовали за месяц до этого по обвинению в участии в запрещенной в России исламской партии Хизб ут-Тахрир. У Сейтумерова изъяли компьютер, где в том числе хранились видео и фото с заседаний и мероприятий "Крымской солидарности". Крымскотатарские правозащитники и активисты утверждают, что настоящей целью силовиков было как раз получить доступ к этим файлам. Формально Сейтумерова обвинили в публикации в 2012 году символики Хизб ут-Тахрир на своей странице ВКонтакте. Бахчисарайский районный суд назначил ему две тысячи рублей штрафа. По аналогичному обвинению Абдурамана Меджитова арестовали на 15 суток административного ареста. О его задержании утром никто не узнал, сообщить юристам в нем он не смог и в суде его никто не защищал.

Юристы Лиля Гемеджи и Рустем Кямилев, которые работали на заседании Бахчисарайского суда, защищая Сейтумерова, возвращались вечером в Симферополь, когда стало известно, что на административной границе Крыма с материковой Украиной российские пограничники на КПВВ "Перекоп" задержали семерых женщин, жен фигурантов дела Хизб ут-Тахрир. Мерьем Куку и Зарина Джеппарова из Ялты, остальные — из Симферополя, их мужей задержали год назад, в октябре 2016 года.

Фатма Исмаилова позвонила юристам и оставила телефон включенным, говорить с ней было нельзя, в трубке слышались крики, просьбы вызвать скорую помощь и приказы пограничников. На каком погранпосту все происходит было непонятно, через полчаса удалось выяснить, что все женщины возвращались из Херсонской области, где оформляли украинские документы для детей, и задержаны при переходе админграницы в районе "Чаплынки", российский погранпост - "Перекоп". Поездку организовало объединение "Бизим Балалар", - организация, которая помогает детям крымских политзаключенных на полуострове. Руководство организации договаривалось о содействии с представителем президента Украины в Крыму Борисом Бабиным, офис которого находится в Херсоне.

К этому времени из приграничного Армянска на погранпост приехал местный активист, которому подтвердили, что с женщинами проводятся специальные мероприятия проверки. "Вышел пограничник, видимо, начальник смены, – рассказал активист. – И заявил, что по закону женщин могут держать на границе до 72 часов. Когда я сказал, что они пытаются связаться с адвокатом, а пограничники этого не позволяют, он ответил: "Ну давайте телефон этого адвоката, может и понадобится". После этого из Симферополя к границе выехал адвокат Эдем Семедляев, связи с женщинами уже не было, почти у всех отняли телефоны. "Скорую помощь" на границу из Армянска вызывали дважды. Сначала потеряла сознание Алиме Абдуллаева, но медпомощь ей вызвали только через сорок минут. До этого времени женщина пограничник, которая отказалась представляться, говорила: "Что вы тут театр устроили". Когда стало плохо Гузель Салединовой, скорая приехала снова. Женщина в форме заглянула в комнату, где находилось большинство женщин, и спросила: "Кому тут еще плохо, выходите, чтобы скорую опять не вызывать потом". "Когда мы ехали из Крыма, никаких претензий к нам не было, мы достаточно быстро перешли границу. – рассказала Фатма Исмаилова. – А на обратном пути нас задержали российские пограничные службы, когда взяли наши документы и стали задавать дополнительные вопросы. "Где были, с какой целью, кто ваш муж и чем он занимается", - спрашивали. Мы, как честные мусульманки, ответили, что наши мужья находятся под следствием. Это их насторожило. Спросили статью. Мы сказали: "По 205.5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, — Прим. РС)". Это еще больше их насторожило. Когда узнали, что все наши мужья под следствием, забрали паспорта и сказали, что будет опрос, беседа. Мы спросили основания для личного допроса. Мне сказали: "Вы путаете допрос с опросом, - это всего лишь беседа на две минуты, с вами пообщаются и отпустят, ничего страшного нет".

Первую на опрос повели Мерьем Куку, супругу крымскотатарского правозащитника Эмира-Усейна Куку из Ялты, арестованного по делу Хизб ут-Тахрир (на фото выше - вторая справа). Женщины потребовали, чтобы не оставаться наедине с пограничником. Представляться он отказался, сказал только, что является сотрудником ФСБ. В это время Алиме Абдуллаевой стало плохо, женщины кричали, чтобы вызвали «скорую». С этого момента юристы уже слышали, что происходит на границе по включенному телефону. "Это напугало пограничников. Мы кричали и звали помощь, они долго думали, - вызывать "скорую" или нет. Сказали только, что медработника и лекарств на посту нет. Мы реагировали на отсутствие помощи очень эмоционально, мы сами испугались за свою сестру", - рассказала Фатма Исмаилова. Вместо скорой помощи к женщинам подъехал грузовик, откуда вышли вооруженные автоматами военные в масках и встали вокруг них. Через час приехала "скорая помощь", фельдшер сразу заявил, что Абдуллаеву необходимо увезти в больницу в Армянск, пограничники сделать этого не дали. Женщину привели в чувство, сделали укол, и "скорая" уехала, чтобы через час вернуться. "Такое было грубое к нам отношение, все обращались так зло. Не знаю, что со мной в этот момент случилось, может в порыве нервов я почувствовала, что куда-то ухожу, что не чувствую своего организма и не могу его контролировать. Стала падать, чувствую, что со мной что-то делают, но не помню, что. Я тогда еще подумала: "Если я умру и тогда всех отпустят, то пусть так и случится", - рассказала Алиме Абдуллаева.

"Потом нас увели на допросы, и только тогда выяснили, что Алиме никуда не увезли, пограничники просто запретили это сделать, - рассказала Фатма Исмаилова. - Меня завели в комнату, я попросила, чтобы кто-то еще находился с нами, поскольку я исполняющая мусульманка, или хотя бы открыли дверь. Мужчина стал задавать вопросы, в ответ я попросила представиться. Он подумал и показал удостоверение: «Старший охранник Задовьев Александр Иванович. Я потом, чтобы не забыть, постоянно его по имени-отчеству называла". Во время опроса пограничник пояснил, что их насторожила реакция женщин, которые стали кричать и требовать врачей. "А мы воспринимали это так, что дорогому человеку, нашей сестре плохо, нам казалось, что она умирает, мы не знали, что с ней, может сердце, или давление, а помощи ей никто оказывать не хотел", - пояснила ему Исмаилова.

Исмаилову спрашивали о родителях, детях, но когда вопросы стали касаться мужа и целей поездки женщин в Херсон, отвечать она отказалась, сославшись на 51 статью Конституции. Особенно допрашивающего интересовало, как близко и давно они знакомы с Мерьем Куку, которую допрашивали первой. Об этом спрашивали всех задержанных. "Когда я во время допроса сказала, что никаких террористов в Крыму вообще не знаю, мне стали говорить о том, что недавно в Алуште произошла диверсия", - рассказала Фера Адбуллаева. Предполагаемая диверсия на газопроводе в районе Алушты произошла 1 ноября. В этот же день полицейские допросили Эбазера Куку, брата арестованного Эмира-Усейна Куку. У него спрашивали, где он был в ночь на 1 ноября, отобрали образцы ДНК и сфотографировали. Задержанных женщин опрашивали по очереди. У Алиме Абдуллаевой, которой вызывали скорую, спрашивали о связях с запрещенной в России ИГИЛ. "Они спрашивали что-то о бороде мужа, о том, не ездил ли он в ИГИЛ, знаю ли я, что это такое, не собираюсь ли я туда. Такое ощущение было, что они пытались воспользоваться моим самочувствием, я еще в себя не до конца пришла, и спрашивали очень жестко", - рассказала Абдуллаева.

"Когда я отказалась отвечать, Александр Иванович вышел, я осталась одна, быстро посмотрела в телефон и увидела, что огромное количество людей за нас переживает, что адвокат уже выехал к границе. Вы не поверите, как это окрыляет, как нам помогло понимание того, что мы не одни", - рассказала Фатма Исмаилова. Потом к ней вошли трое пограничников, один из них в камуфляжной форме и перчатках. Увидев у нее в руках телефон, они попытались его забрать, но Исмаилова потребовала составить протокол изъятия. У всех, кроме нее, телефоны изъяли, просмотрели и скопировали все контакты. В это время на админгранице шел дождь, женщинам предложили зайти в небольшой вагончик. Света там не было, стояли кровати с грязным бельем, и заходить они туда отказались. Исмаилову и Феру Абдуллаеву пограничник затолкала силой, остальным пришлось подчиниться. Из вагончика их не отпускали даже в туалет, через некоторое время плохо стало Гузель Салединовой, и "скорую" пришлось вызывать второй раз. Адвоката Эдема Семедляева, который приехал к админгранице с журналистами, к женщинам не пустили. Дежурный приемной ФСБ в Джанкое заявил, что никакой необходимости в его присутствии нет, а с женщинами проводятся дополнительные мероприятия проверки. Тогда Семедляев заявил, что хочет пройти через админграницу, попросил журналистов записать его короткое заявление, и отправился искать задержанных.

"Я иду на погранпункт для оказания юридической помощи своим подзащитным, – заявил он и пояснил необходимость видео. – Запишите, чтобы было, а то вдруг и я там пропаду". "Примерно в это время все пограничники, в том числе те, кто кричал на нас, угрожал «провести опрос «по-плохому», стали вдруг такими вежливыми. А перед Мерьем Куку и вовсе извинились", – рассказали женщины. Через полчаса их всех отпустили, еще через двадцать минут вернулся адвокат, которому пришлось переходить админграницу и тут же возвращаться. На границе женщины провели более семи часов, причин дополнительной проверки пограничники им так и не объяснили. "Не знаю даже, почему мы так все отреагировали, - задумывается Фатма Исмаилова. - У нас у всех год назад прошли обыски, арестованы наши мужья, мы все целый год живем только судами, передачками, новыми обысками и арестами. Но тогда, на границе, нам казалось, что мы в руках этих военных и останемся. Какое-то совершенное чувство беззащитности и опасности". Обыски и задержания в окрестностях Симферополя, после которых были арестованы пять человек, прошли в октябре 2016 года. С этого времени пять семей вошли в "Крымскую Солидарность", жены арестованных стали активистками. В доме Лианы Джемаденовой, где собрались пятеро из задержанных на границе женщин, на стене большой экран телевизора, который показывает одну и ту же картинку с камер, установленных вокруг дома после обыска. "Несколько последних дней в одно и то же время, вечером, когда уже темнеет, приходит какой-то мужчина и светит фонариком прямо в камеру. Я первый раз испугалась очень, позвала соседей, они прибежали, но мужчина скрылся, а на следующий день снова пришел. Видимо, проверяет, работающая камера или бутофория", - предположила Джемаденова.

"«Дети постоянно спрашивают про отца. Дочь подросла, ей уже год и месяц. А мы все время ждем, когда вернется муж и отец. Это постоянное ощущение небезопасности", – говорит Джемаденова. "Иду, – рассказывает Алиме Абдуллаева. – И слышу дети, мои и соседские, играют во дворе в суд: "Я – судья. А я – адвокат Курбединов, а я - журналист Наумлюк. А я – секретарь суда, перестаньте говорить с подсудимым, это запрещено!". Ей вторит Фера Абдуллаева, – это жены двух братьев, арестованных по делу Хизб ут-Тахрир: "А я своего сына отучила намеренно от мысли, когда он раньше часто вздыхал и говорил: "Лучше бы меня забрали, а не бабашку, я же балуюсь, а папа ничего же не сделал". Несмотря на тяжелое обвинение в терроризме, по словам женщин, проблем с соседями и в школе не возникло. "Соседи все прекрасно понимают, что никакие мы не террористы. Да и люди, если не затронуты пропагандой, тоже понимают", – делится Алиме Абдуллаева. Женщины активны в социальных сетях, часто комментируют действия силовиков в Крыму. Сейчас их узнают на рынках, иногда подходят незнакомые люди и спрашивают, как здоровье мужей и не нужна ли им помощь. Во время разговора Фатме Исмаиловой, у которой был день рождения, пришло поздравление от незнакомой женщины из Бахчисарая. «И такой неожиданной поддержки очень много", – утверждает она.