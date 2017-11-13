Жительница Екатеринбурга, у которой отняли детей, прекратила голодовку

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских прекратила голодовку, которую она объявила ранее в понедельник в знак протеста против того, что у нее забрали двух приемных детей. Савиновских приняла такое решение после того, как ей позвонил и пригласил на встречу мэр города Евгений Ройзман. Юлию Савиновских также принял замминистра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов. Он заявил, что Савиновских сможет добиться возврата детей только через суд, поскольку никто в России "не может повлиять на органы опеки".

У Савиновских забрали детей в конце августа. Это произошло после того, как она из-за проблем со здоровьем сделала операцию по удалению груди. Перед операцией Савиновских в качестве психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол.

Изъятие детей у Юлии Савиновских в областном министерстве социальной политики объяснили некими "противоречиями" между интересами детей и опекуна. В чем именно они состоят, ни суд, ни опека, ни министерство не уточняли.