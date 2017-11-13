В Перми закрылся магазин Германа Стерлигова

В Перми закрылся магазин так называемого православного предпринимателя Германа Стерлигова "Хлеб и соль". Это произошло после жалоб местных жителей на гомофобную табличку на двери магазина. Полиция не нашла нарушений в вывеске. Однако решение об отказе в возбуждении административного дела оспорила прокуратура, сообщает "Коммерсантъ". Сам Стерлигов утверждает, что закрыл магазин "из-за несерьезного отношения партнеров", передает Ura.ru.

1 ноября стало известно, что полиция потребовала от Стерлигова убрать гомофобную табличку с витрины одного из магазинов "Хлеб и соль" в Москве. Полицейские объяснили свое требование многочисленными жалобами граждан. Стерлигов после этого заявил о намерении продать все свои московские магазины. "Сильно давит прокуратура", – заявил так называемый православный предприниматель.

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