Власти Казани в девятый раз не согласовали митинг Навального

Власти Казани в очередной раз отказали оппозиционеру Алексею Навальному в проведении трех митингов. Об этом "Idel.Реалии" сообщили во вторник в местном штабе политика.

Накануне активисты подали в исполком города уведомления о проведении трех митингов 24-го, 25-го и 26 ноября с участием Алексея Навального, который проводит агитационный предвыборный тур.

Как отмечает издание, администрация Казани, начиная с сентября, уже в девятый раз отказывает местному штабу Навального в согласовании митингов с его участием под предлогом якобы нарушений в поданных уведомлениях или отсутствия свободных площадок для проведения акций. Попытки активистов обжаловать отказы в суде результатов не принесли.

Как ранее писал глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, начиная с 4 сентября, сторонники оппозиционера подали 1267 уведомлений о проведении мероприятий. Из них на изначально заявленных площадках было согласовано только четыре митинга.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. С середины сентября политик проводит агитационный тур по городам страны. Во многих регионах власти отказывают Навальному в проведении митингов. Оппозиционер обвиняет в этом президента России Владимира Путина.