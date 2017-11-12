На митинг Навального в Смоленске пришли сотни человек

В Смоленске прошел митинг-встреча с оппозиционером Алексеем Навальным. В нем участвовали сотни человек. Перед акцией сообщалось, что местным школьникам запретили в ней участвовать. С учеников в некоторых школах взяли соответствующие расписки.

Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. Политик проводит агитационный тур по городам страны. Во многих регионах власти отказывают Навальному в проведении митингов. Оппозиционер обвиняет в этом президента России Владимира Путина.