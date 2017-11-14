Навальный отсудил у "Лайфа" гонорар за свое видео с отдыха во Франции

Оппозиционер Алексей Навальный отсудил у издания "Лайф" гонорар за видеоролик о своем отдыхе во Франции, который сам же снял под видом "гражданского журналиста". Об этом политик сообщил во вторник в своем инстаграме.

Летом этого года "Лайф" объявило награду в размере 50 тысяч рублей за видеозапись с отдыхом Навального за рубежом. В июле оппозиционер и его жена сами записали видео. Издание опубликовало ролик, сообщив, что политик обедал в самых дорогих ресторанах.

Позднее в "Лайф" утверждали, что знали о провокации заранее и поэтому не заплатили Навальному. Сам оппозиционер подал в суд. Он заявил, что намерен потратить полученные деньги на свою предвыборную кампанию.