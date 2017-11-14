Суд отклонил иск лидера группировки SERB к Алексею Навальному

Люблинский суд Москвы отклонил иск лидера радикальной группировки SERB Игоря Бекетова к оппозиционеру Алексею Навальному. Бекетов требовал от политика миллион рублей в качестве "компенсации морального вреда" за проведение в Москве антикоррупционной акции 12 июня. Аналогичный иск также подавал московский муниципальный депутат от "Справедливой России" Игорь Брумель. В октябре суд отказал в удовлетворении требований депутата.

Бекетов и Брумель утверждали, что проведением акции протеста в День России Навальный якобы задел их чувства, а также чувства других неустановленных граждан. Брумель в иске подчеркивал, что после митинга он несколько дней находился в "стрессовом состоянии" и не мог "надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности". Бекетов и Брумель также требуют запретить предвыборную кампанию Навального.

Активисты группировки SERB известны нападениями на гражданских активистов и погромами мемориала на месте убийства политика Бориса Немцова. Кроме этого, сторонники именного этого радикального движения, предположительно, 27 апреля облили Навального зеленкой. Оппозиционер тогда получил химический ожог глаза. Несмотря на то что нападавших опознали по записям с камер видеонаблюдения, полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

26 марта и 12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. На каждой из этих акций по всей стране были задержаны более полутора тысяч человек. Причиной протестов стало бездействие Кремля в ответ на расследование Навального о возможной причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева.