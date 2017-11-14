К чему зовут Навальный и Явлинский?

Алексей Навальный продолжает проводить предвыборные митинги по всей России, собирая тысячи людей. Григорий Явлинский публикует статьи в газете "Ведомости", объясняя влияние санкций на экономику. Ксения Собчак вышла на митинг в защиту Европейского университета в Санкт-Петербурге, но без большого успеха. Геннадий Зюганов и Сергей Миронов могут быть выдвинуты кандидатами на пост президента на съездах КПРФ и "Справедливой России" 22 и 25 декабря.

Выдвижение Владимира Путина неизбежно, но не ясно, состоится ли но на съезде "Единой России" или на форуме Народного фронта. Видимо, для усиления эффекта отменено декабрьское послание Федеральному Собранию.

Зачем идти на "выборы", когда их результат предрешен? Можно ли предложить содержательную альтернативу курсу Путина? В чем расхождения между Навальным, Явлинским и Собчак, и не объединиться ли им, как предлагает лидер ПАРНАС М.М. Касьянов.

Обсуждают член предвыборного штаба Алексея Навального политик Владимир Милов и глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.