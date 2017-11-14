Бизнесмен Полонский предложил построить в Крыму "город будущего"

Бизнесмен Сергей Полонский заявил, что рассматривает аннексированный Россией Крым как место для строительства "города третьего тысячелетия", куда можно будет въехать без виз. По его словам, город будущего будет принадлежать не отдельной стране, а "всему человечеству". Об этом бизнесмен заявил 14 ноября на презентации своей предвыборной программы в Москве.

О намерении участвовать в выборах президента России Полонский объявил на прошлой неделе в Мосгорсуде. Там подтвердили приговор, по которому бизнесмена призвали виновным в мошенничестве при строительстве жилья. На пресс-конференции во вторник Полонский призвал освободить всех заключенных по ненасильственным делам, снести часть тюрем и превратить их в музеи. Самого бизнесмена освободили от наказания в связи с истечением срока давности по уголовному делу.

По закону, самовыдвиженцам для участия в выборах президента необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей, кандидатам от партий – 100 тысяч. Ни одна из зарегистрированных партий пока не объявляла о поддержке Полонского.