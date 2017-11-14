США останутся единственной страной вне Парижского соглашения по климату

Сирия формально присоединилась к Парижскому соглашению по климату, сообщили в Организации объединенных наций. Правительство республики подало соответвующие документы, договор вступит в силу 13 декабря. Таким образом, Соединенные Штаты остались единственной страной-членом ООН, не участвующей в соглашении.

Президент США Дональд Трамп ранее выражал сомнения в том, что выбросы парниковых газов – главная причина глобального потепления. В июне он объявил, что Соединеные Штаты выйдут из международного соглашения по климату.

Среди целей Парижского соглашения – ограничить рост температуры на планете в пределах двух градусов Цельсия и обеспечить постепенный отказ от ископаемых видов топлива.

2017 год войдет в историю наблюдений как один из самых теплых, сообщила на прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация. 17 ноября в немецком Бонне завершится конференция ООН по климату, участие в которой приняли представители почти 200 стран.