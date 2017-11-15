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Лондон обвинил Москву в хакерских атаках на СМИ и энергетику в 2016 году

Российские хакеры в течение 2016 года совершали атаки на британские СМИ, телекоммуникационный и энергетический секторы. Об этом заявил директор Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Великобритании Киран Мартин, сообщает The Telegraph.

Он отказался предоставить изданию какие-либо подробности вмешательства России, однако, отметил, что его ведомство активно взаимодействует с международными партнерами и гражданским обществом с тем, чтобы отражать угрозу со стороны России.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в распространении дезинформации, вмешательстве в выборы в других странах и попытках подорвать европейские демократические режимы.

Ранее власти некоторых европейских стран и США обвинили Россию в причастности к кибератакам на важные государственные объекты. В Соединенных Штатах ведется расследование вмешательства России в выборы 2016 года. Москва отвергает причастность российских властей к кибератакам.

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