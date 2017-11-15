Игоря Сечина сегодня вновь ждут в суде по делу Улюкаева

В Замоскворецком суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции. На сегодняшнее заседаниев качестве свидетеля повторно вызван глава госкомпании "Роснефть" Игорь Сечин.

На этот раз повестка о вызове Сечина в суд была отправлена не обычной почтой, а электронной, и "есть отметка, что она доставлена", - сообщила РБК пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

13 ноября глава "Роснефти" не пришел на заседание суда по делу Улюкаева. Судья заявила, что повестку о вызове в суд отказались принимать по месту работы Сечина.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года у офиса "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал у Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя "Роснефти" и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.