The Bell публикует аудио- и видеозаписи с места задержания Улюкаева

Издание The Bell опубликовало фрагменты аудио- и видеозаписей, которые, предположительно, были сделаны ровно год назад в день задержания бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Материал включает телефонный разговор, в котором глава "Роснефти" Игорь Сечин приглашает высокопоставленного чиновника в офис госкомпании, и аудиозапись их разговора в момент предполагаемой передачи взятки. Ранее они были обнародованы в виде стенограммы как материалы уголовного дела.

Также в публикации приводятся несколько видеозаписей с камер видеонаблюдения. На них виден черный автомобиль BMW с проблесковым маячком, который въезжает и выезжает из гаража "Роснефти". Предположительно, это машина Улюкаева. Также на одной из записей можно разглядеть мужчину, который ждет у гаража. По данным The Bell, это – сам Игорь Сечин.

Ранее глава "Роснефти" заявлял, что обнародование судом его переговоров с Улюкаевым нарушило государственную тайну. На судебное заседание, куда его вызвали в качестве свидетеля, Сечин не явился.

По версии следствия, Улюкаев вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – провокация со стороны главы "Роснефти" и ФСБ. В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.