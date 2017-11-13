Игорь Сечин не явился в суд по делу бывшего министра Алексея Улюкаева

Глава "Роснефти" Игорь Сечин не пришел на заседание Замоскворецкого суда по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Судья заявила, что повестку о вызове в суд отказались принимать по месту работы Сечина, передаёт телеканал "Дождь".

В пресс-службе "Почты России" РБК сообщили, что повестку о вызовеглавы "Роснефти" в суд в качестве свидетеля доставили в отделение связи "по месту вручения". Однако на вопрос издания, в связи с чем Сечин мог не получить повестку, сослались статью закона о тайне связи.



Ранее сегодня представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что Сечин не получал повестку о вызове в суд.

8 ноября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора о вызове главы "Роснефти" на судебное заседание в качестве свидетеля. 9 ноября пресс-секретарь суда сообщила , что в "Роснефть" направлена соответствующая повестка.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года у офиса "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал у Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя "Роснефти" и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.