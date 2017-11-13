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Игорь Сечин не явился в суд по делу бывшего министра Алексея Улюкаева

Алексей Улюкаев на заседании суда

Глава "Роснефти" Игорь Сечин не пришел на заседание Замоскворецкого суда по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Судья заявила, что повестку о вызове в суд отказались принимать по месту работы Сечина, передаёт телеканал "Дождь".

В пресс-службе "Почты России" РБК сообщили, что повестку о вызовеглавы "Роснефти" в суд в качестве свидетеля доставили в отделение связи "по месту вручения". Однако на вопрос издания, в связи с чем Сечин мог не получить повестку, сослались статью закона о тайне связи.

Ранее сегодня представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что Сечин не получал повестку о вызове в суд.

8 ноября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора о вызове главы "Роснефти" на судебное заседание в качестве свидетеля. 9 ноября пресс-секретарь суда сообщила , что в "Роснефть" направлена соответствующая повестка.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года у офиса "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал у Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя "Роснефти" и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.

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