РБК: командир ЧВК "Вагнер" возглавил бизнес "повара Путина"

Предполагаемый командир частной военной компании "Вагнер" стал генеральным директором управляющей компании в холдинге Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении Пригожина.

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакса", полный тезка предполагаемого командира ЧВК "Вагнер" - Дмитрий Валерьевич Уткин – значится гендиректором ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг". Компания Пригожина "Конкорд" является поставщиком питания для управления делами президента России, а также поставляет обеды в московские школы.

Вагнер — предполагаемый позывной Уткина. По данным СМИ, подразделение Вагнера, было создано в 2014 году, его курирует Главное разведывательное управление армии России. Бойцы этой ЧВК воевали в Донбассе и Сирии. Они получают ордена и награды по указам президента. Дмитрий Уткин фотографировался на приеме в Кремле вместе с президентом Владимиром Путиным. Подразделение, как утверждает РБК, обслуживают структуры, связанные с Пригожиным.

Уткин и компания "Конкорд" находятся под санкциями США за участие в украинском кризисе.