Игорь Сечин вновь не пришёл на заседание суда по делу Улюкаева

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в среду вновь не явился в суд на допрос по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Как сообщила судья Лариса Семенова, Сечину повторно была направлена повестка по электронной почте, факсом и "Почтой России". Электронное сообщение получено, но кем неизвестно, заказное письмо ожидает адресата в пункте вручения, - сказала судья.

Суд отложил рассмотрение дела на 22 ноября и направит Сечину третью повестку на допрос в качестве свидетеля.

13 ноября глава "Роснефти" не пришел на заседание суда по делу Улюкаева, куда был вызван по ходатайству прокурора. Судья тогда заявила, что повестку о вызове в суд отказались принимать по месту работы Сечина.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года у офиса "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал у Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя "Роснефти" и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.