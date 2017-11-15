Госдума вызывает огонь на RT

Сегодня в российской Госдуме обсуждается закон о СМИ-иноагентах. В течение утренней части заседания он уже был единогласно принят депутатами, третье, окончательное чтение, должно состоятся после перерыва около 16 00 по московскому времени. Эксперты отмечают, что потенциальное внесение американских средств информации, работающих в России, в реестр иностранных агентов и их возможная дискриминация добавит серьезный раздражитель в американо-российские отношения и может стать поводом для ограничения деятельности государственных российских СМИ в США и даже введения новых санкций.

Основной тезис американских комментаторов идентичен: никто не оспаривает права Кремля ответить взаимностью на действия американского правительства в отношении российских государственных средств информации, говорят они, но в данном случае невозможно сравнить условия, в которых работает телеканал RT, имеющий, например, посредством кабельных сетей доступ в десятки миллионов американских домов и действующий совершенно свободно в США с условиями, в которых действуют в России СМИ, финансируемые американским правительством. Наиболее резко и выпукло эту точку зрения выразила представитель американского Комитета защиты журналистов Нина Огнянова: "Возмутительно, что российское правительство, которое нападало, подрывало и душило независимые СМИ, которое не расследовало должным образом убийства в России ведущих независимых журналистов, теперь угрожает ограничить деятельность международных новостных организаций". Комитет защиты журналистов, правда, подверг критике и решение министерства юстиции США внести телеканал RT, точнее, американскую компанию, производящую телепрограммы для канала, в список иностранных агентов, посчитав, что правительство не должно решать, что является журналистикой, а что пропагандой.

Собеседник Радио Свобода Джеффри Манкофф из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований говорит, что невозможно проводить параллели между ситуацией в США и России:

Все это никак нельзя назвать зеркальным ответом со стороны Кремля

– Я думаю, все это никак нельзя назвать зеркальным ответом со стороны Кремля. Зеркальным ответом было бы, скажем, предоставление Радио Свобода-Свободная Европа права свободного вещания в России с условием маркировки ее материалов ярлыком "финансируется американским правительством". Но Радио Свобода не дают возможности вещать в России. Его материалы доступны лишь в интернете. Поэтому любые попытки обосновать новые потенциальные ограничения на деятельность американских СМИ в России ответными мерами абсурдны. Эти ограничения в действительности являются попыткой сузить новостное пространство для россиян.

– А как вы относитесь к критике действий американского правительства со стороны Комитета защиты журналистов, которому не нравится то, что американские власти берут на себя право определять, что является пропагандой, а что является журналистикой?

– Я не против обеспечения права RT на свободу слова. Однако, учитывая, что многое из того, что распространяется на волнах RT представляет собой не просто вздор, а злонамеренный вздор, производимый по указанию российских властей, действующих, исходя из враждебных по отношению к Соединенным Штатам намерений, то необходимо, на мой взгляд разработать меры, которые сделают это очевидным для потребителей этих материалов. Не уверен, что для этого требуется вмешательство государства, но можно предположить, например, что социальные сети могут не допускать на свои новостные ленты продукцию определенных новостных служб или, скажем, респектабельные средства информации откажутся от тиражирования информации из недостоверных источников.

– Можно предположить каким будет ответ США, если, как предупреждают некоторые российские функционеры, Кремль не просто навесит на иностранные СМИ ярлык иноагентов, а попытается запретить их деятельность в России?

– Очень трудно строить предположения на этот счет. Мы можем ввести санкции против определенных российских деятелей. Мы можем выставить из страны так называемых дипломатов, могут быть предприняты самые разные меры. Я думаю, они будут базироваться на принципе пропорциональности и соответствия американским национальным интересам.

– Можно представить отлучение RT от американских кабельных сетей, создание препятствий в деятельности канала в США?

– Нет, поскольку у нас есть первая поправка к Конституции, гарантирующая свободу слова, и права СМИ неизменно подтверждались Верховным судом страны.

Илан Берман, вице-президент вашингтонского Американского внешнеполитического совета считает, что RT может стать объектом чувствительных санкций со стороны американских властей, если Кремль воспользуется ситуацией, чтобы к президентским выборам выдавить из новостного пространства России американские и другие международные СМИ:

– Мы пока не дошли до точки, когда будущее телеканала RT в США станет предметом обсуждений, - говорит Илан Берман. – Но это может произойти. Пока первым шагом стала официальная фиксация реального статуса RT как агента иностранного государства, который не является полностью независимой от российского правительства новостной организацией. И Госдума сейчас формально реагирует на этот шаг. Зайдет ли противостояние дальше, будут ли ответные попытки вынудить RT ограничить деятельность в США, лишить канал возможности транслировать свои программы посредством спутника пока неясно, но совершенно понятно, что это невозможно исключить.

– Насколько внимательно, с вашей точки зрения, за этой историей с RT и ответом Думы следят в Вашингтоне?

– Думаю, я не ошибусь, если скажу, что в целом в американском руководстве начинают крайне серьезно относиться к российской информационной войне, к российским информационным операциям, и начинают готовиться к ответу. RT является частью этих операций. Как я уже сказал, неизвестно, какую форму примет этот ответ. Считается, что президент Трамп предпочел бы гораздо менее конфликтный подход к отношениям с Кремлем. Но многие из его советников по вопросам национальной безопасности, а также американские законодатели занимают гораздо более жесткие позиции, считая, очень опасным вмешательство России в американский избирательный процесс. Пока нет полного единодушия в рядах американского руководства по вопросу о том, каким должен быть американский ответ на российские действия, но очевидно, что верх берет не идея примирения, а представление о том, что требуется решительная ответная реакция, - сказал Илан Берман.