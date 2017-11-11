Путин назвал "атакой на свободу слова" ситуацию с RT в США

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Дананге (Вьетнам) назвал "атакой на свободу слова" давление, оказываемое американскими властями на российские СМИ. Путин выразил "разочарование" по этому поводу. По словам главы государства, российская сторона обязательно должна сформулировать ответ на действия США, и этот ответ, подчеркнул президент, "будет зеркальным".

Владимир Путин вновь подчеркнул высказанную им и ранее позицию относительно ведущегося в США расследования роли Москвы в президентской избирательной кампании в США. "Никаких подтверждений вмешательства российских СМИ в ход избирательной кампании нет и быть не может", – заявил российский лидер.

В пятницу, 10 ноября, сообщалось, что в Государственной думе России готовится "система ограничений для зарубежных СМИ" в связи с законом об иностранных агентах. Эти меры коснутся деятельности редакций, которые финансируются из-за рубежа, заявил вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой. Ранее, 9 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что закон, ограничивающий деятельность в России американских средств массовой информации, может быть принят на следующей неделе.

Представители российских властей, в том числе президент Владимир Путин, не раз заявляли, что готовы принять "ответные меры" против американских СМИ, работающих в России (в их числе называют Радио Свобода и "Голос Америки"), – в том случае, если канал RT будет вынужден зарегистрироваться в США как иностранный агент.

В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.