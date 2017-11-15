В Перми сторонник Навального задержан прямо на занятиях в колледже

В Перми полицейские забрали прямо с занятий в колледже волонтера местного штаба Алексея Навального Александра Шабарчина. Об этом сообщает "Медиазона".

Как рассказал ОВД-Инфо активист штаба, Шабарчина доставили в отдел полиции, где на него составили протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Полицейские посчитали несогласованной акцией то, что 7 октября несколько волонтеров, включая Шабарчина, пришли к зданию отдела полиции, чтобы выяснить судьбу задержанных ранее координатора и активиста местного штаба Навального.

Это не первый случай задержания сторонника оппозиционера во время занятий вузе. 13 октября в Новосибирске прямо слекции увезли в отдел полиции студента Даниила Бебекина, который участвовал в акции в поддержку Навального 7 октября.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. Его штабы действуют в 80 городах России. Сторонники оппозиционера по всей стране сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.