В нескольких городах России осудили сторонников Навального

В нескольких городах России осудили сторонников оппозиционера Алексея Навального. В частности, в Ижевске на 28 тысяч рублей оштрафовали Сергея Урбана. Его признали виновным по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия за организацию встречи с Навальным. Акция прошла 11 ноября на территории частного дома и не требовала согласования. Дело в отношении Урбана было возбуждено за то, что он произнес со сцены слово "митинг".

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Из-за митинга Навального накануне также был осужден Алексей Волков, координатор штаба оппозиционера в Волгограде. Его приговорили к 15 суткам административного ареста за то, что согласованная встреча с политиком 10 ноября длилась на 35 минут дольше заявленного.

14 ноября также было вынесено решение по делу координатора штаба Навального в Уфе – суд назначил Лилии Чанышевой 40 часов обязательных работ за участие в акции протеста 7 октября.

В Туле во вторник в предвыборном штабе Навального прошел обыск. Полицейские, сославшись на некую анонимную жалобу, изъявили агитационные листовки.

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Кроме этого, сторонникам Навального продолжают отказывать в проведении встреч с оппозиционером. Сегодня заявку на акцию в очередной раз отклонили в Казани. Издание "Idel. Реалии" (проект Радио Свобода) отмечает, что всего местные власти отклонили уже более 70 уведомлений о проведении встречи с оппозиционером.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. Власти заявляют, что политик не имеет право баллотироваться.