Радиожурналист Марина Ефимова отмечает свой юбилей

15 ноября – юбилей поэта, прозаика и радиожурналиста Марины Ефимовой, известной в печати также по своей девичьей фамилии Рачко.

Марина Михайловна родилась в Ленинграде, получила инженерное образование, работала на Ленинградском радио, вышла замуж за писателя и публициста Игоря Ефимова и в 1978 году эмигрировала в Соединенные Штаты.

В 1990-м в нью-джерсийском издательстве "Эрмитаж" вышла по-русски ее повесть "Через не могу".С конца 80-х Марина Ефимова вместе с Сергеем Довлатовым и Владимиром Морозовым вела на Радио Свобода программу "Бродвей 1775", а затем – собственные передачи об американской истории и культурной жизни. Начиная с перестройки эссе и проза Ефимовой регулярно появляется в российской печати, она – постоянный автор журнала "Иностранная литература", где публикуется в рубрике "Новые книги Нового Света".

Сейчас Марина Михайловна работает над книгой мемуаров, главы которой каждый месяц звучат в программе "Поверх барьеров".

Радио Свобода горячо поздравляет одного из лучших своих авторов.