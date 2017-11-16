Киев готов к обмену пленными, но не пойдёт на шантаж "ДНР" и "ЛНР"

В Киеве готовы к обмену к обмену пленными, но не пойдут на шантаж так называемых "ДНР" и "ЛНР" и не отпустят подозреваемых в убийстве героев Небесной сотни во время событий на Майдане в 2014 году. Об этом написала в фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко. Она призвала немедленно разблокировать освобождение заложников, поскольку в течение последних 14 месяцев не был освобожден ни один человек.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидерами сепаратистов Александром Захарченко и Игорем Плотницким обмен пленными в Донбассе. Они, по словам пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова, поддерживают эту идею.

С инициативой по обмену пленными выступил лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Он призвал президента России "проявить гуманизм" и обратиться к главам сепаратистов, чтобы провести обмен "всех на всех". По его словам, до конца этого года Украина готова освободить около трёхсот человек и ожидает от пророссийских сепаратистов освобождения 74 пленных.

Переговорщик Украины по обмену пленных Владимир Рубан рассказал РБК, что участие президента Владимира Путина в переговорах стало необходимым для решения вопроса, так как его "умышленно затягивали". Он не исключил, что обмен пленными пройдет в праздничную дату, например, на Новый год.



По данным украинской стороны, самопровозглашённые республики удерживают не менее 144 граждан Украины. Киеву удалось определить местонахождение 87 из них. За три года вооруженного конфликта на востоке Украины были освобождены из плена или найдены свыше трёх тысяч украинских граждан. Ещё около четырёхсот пропали без вести.