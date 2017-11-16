Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Минкульте отрицают существование списков "нежелательных гостей"

Режиссер Кирилл Серебренников

В Министерстве культуры России отрицают существование так называемых "черных списков" гостей театральной секции Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Как заявил ТАСС заместитель главы ведомства Александр Журавский, большинство людей, упомянутых в списке либо участвуют в петербургском форуме, либо в других мероприятиях по линии Минкультуры.

Так называемый "черный список" ПМКФ был опубликован 15 ноября изданием Colta. В нём оказались режиссер Кирилл Серебренников, художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев, главный режиссер Большого драматического театра Андрей Могучий. Документ, в котором говорится о том, что фигурантов списка "нецелесообразно" приглашать на международный культурный форум в Петербурге, как утверждается, подписан первым заместителем министра культуры России Владимиром Аристарховым.

В начале октября главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал фотографию еще одного подобного документа, адресованного, в том числе, заместителю министра культуры Александру Журавскому. В этом списке значатся режиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, кинокритик Андрей Плахов, киновед Любовь Аркус, режиссеры Энг Ли и Дэнни Бойл и другие. В Минкульте подлинность документа отвергли.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG