"Свой парень" Мугабе из Зимбабве. Эфир в 21:05

Лидер оппозиции в Зимбабве Морган Цвангираи заявил в четверг, что президент Роберт Мугабе должен уйти в отставку в интересах страны после переворота, осуществленного вооруженными силами. "В интересах народа г-н Роберт Мугабе должен уйти в отставку, и уйти немедленно", – заявил лидер Движения за демократические преобразования.

Президент Роберт Мугабе продолжает утверждать, что остается единственным законным правителем Зимбабве. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник в разведке. По словам источника, Мугабе сопротивляется посредничеству католического священника, который хочет способствовать мирному и бескровному уходу 93-летнего лидера страны после произошедшего военного переворота.

Священник Фиделис Муконори действует как посредник между Мугабе и генералами, которые захватили власть в среду в ходе операции, как они выражаются, против "преступников" в окружении президента. Источник Рейтер не смог сообщить подробности переговоров об уходе Мугабе, который возглавлял Зимбабве с момента обретения независимости Южной Родезии в 1980 году.

Мугабе, которого многие африканцы считают героем освобождения, на Западе клеймят как деспота, чье катастрофическое обращение с экономикой и готовность прибегнуть к насилию для поддержания власти разрушили одно из самых перспективных государств Африки. В отчетах разведки Зимбабве, опубликованных Reuters, говорится, что бывший глава службы безопасности Эммерсон Мнангагва, который ранее в этом месяце был смещен с поста вице-президента, уже более года планировал политическое устройство Зимбабве после ухода Мугабе вместе с вооруженными силами и оппозицией.

Правительство Южной Африки сообщило, что Мугабе беседовал с президентом ЮАР Джейкобом Зумой по телефону в среду. Мугабе находится в своем доме, но с ним ничего страшного не происходит, утверждают представители ЮАР. Военные заявили, что удерживают Мугабе и его семью, включая жену Грейс, "в безопасности". Несмотря на существующее в Зимбабве восхваление и почитание Мугабе, это уважение не относится к его супруге 52-летней Грейс, бывшей машинистке, у которой начался роман с президентом в начале 1990-х годов, когда его первая жена, Салли, умирала от болезни почек.

Грейс известна своим пристрастием к покупкам и хождению по магазинам. Она стремительно поднялась в партии ZANU-PF за последние два года, кульминацией чего стали отставка Мнангагвы и назначение Грейс. Этот шаг рассматривается как попытка обеспечить престолонаследие для супруги Мугабе.

Рейтер сообщает из Хараре, что несмотря на разворачивающуюся за закрытыми дверями политическую драму, на улицах столицы Зимбабве продолжается обычная жизнь, хотя люди и находятся под наблюдением солдат на бронемашинах, размещенных в стратегических точках.

Ситуацию в Зимбабве обсуждают журналист Борис Пиляцкин, политолог Григорий Трофимчук, историк-африканист Ирина Филатова.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.