Режиссер Адасинский отказался участвовать в Культурном форуме

Художественный руководитель театра DEREVO Антон Адасинский отказался участвовать в петербургском Культурном форуме из-за так называемых "черных списков". Он обратился к организаторам с просьбой снять его имя с афиши секции "Цирк и уличный театр".

Адасинский также заявил, что не хочет выступать под "шапкой" Министерства культуры России. По его словам, ведомство "демонстративным невмешательством" одобряет арест режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

В среду, 16 ноября, издание COLTA.RU опубликовало очередной "черный список" нежелательных гостей на шестом Санкт-Петербургском Международном культурном форуме. В нем, кроме прочих, оказались режиссер Кирилл Серебренников и художественный руководитель Малого драмтеатра Лев Додин. Издание утверждает, что документ подписал первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов. В Минкульте существование черных списков отрицают.

