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В Киеве начато расследование в отношении генпрокурора Луценко

Юрий Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное расследование по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе бюро, отметив при этом, что официально обвинения пока никому не предъявлены.

Данные об этом деле были внесены в Единый реестр досудебных расследований Украины в конце октября. Бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин утверждает, что расследование в отношении Луценко начато по его обращению.

В четверг стало известно о том, что Генпрокуратура начала расследование в отношении директора НАБУ Артема Ситника по обвинению в разглашении данных следствия.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано после так называемой "Революции достоинства". Этот орган неоднократно возбуждал дела против выскопоставленных чиновников, в том числе бывшего главы налоговой службы Романа Насирова.

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