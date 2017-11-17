В Петербурге из-за звонков о бомбах эвакуированы 20 школ

В Санкт-Петербурге в пятницу из-за поступивших анонимных сообщениях о бомбах были эвакуированы несколько школ, вузы, торговые и офисные центры. Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в социальных сетях.

По их данным, к середине дня 17 ноября были эвакуированы около 20 школ в разных районах города. Кроме того, из зданий выведены сотрудники и преподаватели Академии народного хозяйства и госслужбы и Санкт-Петербургского государственного института культуры, а также посетители, по меньшей мере, шести торговых центров.

Сообщается, что у правоохранительных органов не хватает сил и средств на проверку всех адресов, по которым поступили звонки о заложенных бомбах.

Звонки и письма об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в десятках регионов страны. Так 9 октября в Петербурге и Ленинградской области пришлось эвакуировать людей и проводить проверку 114 зданий. Ни одна из угроз не подтвердилась.