Россиянам стали чаще отказывать в гостевых визах в США

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Граждане России стали чаще получать отказы в гостевых визах в США. Согласно статистике, опубликованной Госдепартаментом США, число отказов россиянам в таких визах выросло до максимума за десять лет и составляет почти 12 процентов. Реже всего россиянам отказывали в визах США в 2009 году – около пяти процентов.
Больше всего США отказывают в гостевых визах жителям Федеративных штатов Микронезии и Западной Сахары (доля отказов — 100 процентов), а также Кубы, Афганистана, Буркина-Фасо (более 70 процентов). Реже всего отказывают заявителям из Сан-Марино, Лихтенштейна, Анголы и Марокко — доля отказов составляет 0 процентов. Среди стран, гражданам которых редко отказывают в гостевых американских визах, оказались Кипр, Оман, Мальта, Израиль, ОАЭ, Тайвань и Швейцария.
В целом же число выдаваемых россиянам виз сократилось более чем в два раза с почти 15 тысяч до 7-ми.
Соединенные Штаты с 23 августа приостановили выдачу россиянам неиммиграционных виз. В посольстве США заявили, что это решение связано с сокращением числа сотрудников американской дипломатической миссии в России. В июле Москва объявила о высылке из страны 755 американских дипломатических работников в ответ на ужесточение санкций в отношении России. В настоящее время выдача виз возобновлена, но из-за нехватки персонала в посольстве и консульствах США на территории России сроки оформления документов значительно возросли. В Москве визу рассматривают почти три месяца вместо 3–4 рабочих дней, как это было до сокращения персонала. Документы оформляют только тем заявителям, кому для получения визы не требуется собеседование.
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