Посол США Хантсман: "Задержки в выдаче виз вызваны сокращениями"

Посол США в России Джон Хантсман выразил огорчение решением правительства Российской Федерации сократить кадровый состав американского посольства в Москве, что привело к задержкам в сроках оформления виз для россиян. Об этом он заявил в видеоответе на вопросы пользователей социальных сетей. Ролик размещен на видеохостинге YouTube.

Хантсман напомнил, что поскольку коллектив "был значительно сокращен", "тот огромный объем работы, который делали наши консульские отделы в рамках обработки документов для виз и поездок, просто не может быть выполнен, несмотря на наши усилия". "Это не просто потому, что наши сотрудники недостаточно работают, они работают очень много. Дело только в том, что у нас нет того числа людей, которое было раньше", – отметил Хантсман.

Американский дипломат подчеркнул, что считает прямые контакты между людьми одним из важнейших аспектов отношений России и США. По его словам, условия для налаживания таких прямых связей между нашими гражданами, конечно, зависят от того, чтобы у людей были все необходимые документы, визы для поездок. Хантсман также пообещал "делать все возможное для продвижения и расширения этих связей".

Несколько месяцев назад МИД России потребовал сократить кадровый состав посольства США в Москве до 455 человек (ранее оно составляло около 1200). Пресс-секретарь посольства Мария Олсон заявила тогда, что сокращение приведет к снижению оперативности в консульской деятельности.