Франция пытается урегулировать кризис в Ливане. Харири в Париже

Премьер-министр Ливана Саад Харири прибыл во Францию из Саудовской Аравии для переговоров с президентом Эмманюлем Макроном, который пытается урегулировать кризис в Ливане. В пятницу Макрон заявил, что будет рад приветствовать Харири в Париже в качестве премьер-министра Ливана и ожидает его возвращения в Бейрут в ближайшие дни.

Макрон пытается посредничать для решения политического кризиса в Ливане, который вызван конфликтом между проиранскими и просаудовскими группировками. 4 ноября Харири объявил о своей отставке, когда находился в Саудовской Аравии. Однако президент Ливана отказался принять её и обвинил саудовские власти в попытке задержать Харири против его воли.

​Ранее Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии для консультаций в связи с высказываниями министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о политическом кризисе в Ливане. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что правительство направит ноту протеста послу Германии в Эр-Рияде по поводу того, что, по их словам, было "возмутительными и необоснованными" высказываниями Габриэля после встречи с ливанским коллегой.

После встречи в Берлине с министром иностранных дел Ливана Гебраном Бассилем Габриэль сказал журналистам, что Европа "не может терпеть авантюризм, который распространился там". Из телевизионной записи Reuters неясно, что Габриэль имел ввиду Саудовскую Аравию. По словам представителя саудовских властей, "такие замечания вызывают удивление и неодобрение Королевства Саудовская Аравия, которое считает их бесцельными и основанными на ложной информации, которая не способствовует обеспечению стабильности в регионе". МИД Германии приветствовал прилет Харири в Париж и его возможное возвращение в Ливан.

Кризис в Ливане стал проявлением соперничества между Саудовской Аравией и ее союзниками против блока, возглавляемого Ираном, в который входит вооруженная ливанская шиитская группировка "Хезбаллах". В своем телевизионном заявлении об отставке Харири обвинил Иран и "Хезболлу" во вмешательстве в дела арабских стран, в частности, Саудовской Аравии. Эр-Рияд неоднократно проил своих граждан покинуть Ливан "как можно скорее" с учетом сложившихся обстоятельств. Лига арабских государств должна провести в воскресенье в Каире встречу, созванную по просьбе Саудовской Аравии, где ожидается обсуждение кризиса в Ливане и роли Ирана в регионе.