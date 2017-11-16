Мечты и реальность наследника престола

На Ближнем Востоке в последние недели главные политические события разворачивались в Саудовской Аравии, где под предлогом борьбы с коррупцией были арестованы десятки членов монаршей семьи, крупные предприниматели и даже глава Национальной гвардии Мутаиб бин Абдалла. Практически одновременно с задержанием подозреваемых в коррупции произошло крушение вертолета, в котором находились заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бин Мукрин и сопровождавшие его семь человек, включая высокопоставленных правительственных чиновников. Это немедленно породило слухи о том, что катастрофа произошла неслучайно. Наблюдатели сходятся в том, что нынешний король Саудовской Аравии Салман расчищает дорогу к трону своему сыну Мухаммеду бин Салману, хотя традиционно власть в Саудовской Аравии переходит от брата к брату.

Саудовская Аравия оказалась в последние дни напрямую вовлечена и в политический кризис в Ливане, чей премьер-министр Саад Харири 4 ноября объявил о том, что уходит в отставку, находясь именно в Саудовской Аравии. Харири отметил, что опасается за свою жизнь и безопасность. Его отец Рафик Харири, также занимавший пост главы ливанского правительства, был убит в результате покушения в Бейруте в 2005 году. При этом президент Ливана Мишель Аун обвинил Эр-Рияд в насильственном удерживании Саада Харири на территории Саудовской Аравии.

Кандидат исторических наук, эксперт по странам Ближнего Востока Анар Садыхов считает, что своими действиями, как во внешней, так и во внутренней политике, король и кронпринц закладывают мину замедленного действия:

- В своей статье о последних событиях в Саудовской Аравии вы пишете, что устойчивость монархии в стране держалась на трех столпах - единстве семьи Аль-Сауд, консервативном характере теократического исламского государства и лояльности местного делового сообщества. И подчеркиваете, что нынешний король и наследный принц наносят удар по всем трем этим столпам одновременно. Что, на ваш взгляд, заставляет их делать это?

- До сих пор в Саудовской Аравии существовали правила передачи власти по горизонтали - от брата к брату. И нынешний король Салман, который является таковым всего два года после смерти короля Абдаллы, нарушил это правило. Очень многие этим недовольны. Естественно, наследный принц Мухаммед бин Салман это прекрасно понимает и, как следствие, начал действовать превентивно. В день, когда проходили массовые задержания по обвинениям в коррупции, потерпел крушение вертолет. Погибли принц Мансур бин Мукрин и семь высокопоставленных государственных служащих.Этот принц вел достаточно активную кампанию против Мухаммеда бин Салмана -рассылал письма, призывал к максимально возможному противодействию усилиям кронпринца. Ходят слухи, что было принято радикальное решение, и его устранили.

Мухаммед бин Салман - человек молодой, он не всегда правильно просчитывает риски

Превентивный удар был нанесен не только по политической элите, но и по экономическому блоку, задержано приличное количество людей, обладающих серьезными финансовыми возможностями. По подсчетам Wall Street Journal, заморожено, заблокировано счетов и активов на сумму 800 миллиардов долларов. Правда, большая их часть, конечно, находится заграницей, но есть механизм их возвращения для возможной национализации. И третий момент - это медиаресурсы. Взят под стражу медиамагнат Аль-Валид аль-Ибрагим, который владеет медиа-холдингом NBC. В NBC, в частности, входит телеканал "Аль-Арабия". Повторюсь, Мухаммед бин Салман хочет максимально сконцентрировать в своих руках власть - политическую, экономическую, контролировать медиа-ресурсы.

​- Почему именно сейчас Мухаммед бин Салман решил разрушить существовавший горизонтальный механизм передачи власти и установить вертикальный - от отца к сыну?

- Мухаммед бин Салман - человек молодой, амбициозный, импульсивный. Действия, которые он предпринимает и во внешнеполитической сфере (достаточно привести в пример Катар или Ливан), и во внутренней политике, на мой взгляд, показывают, что он не всегда правильно просчитывает риски. Это говорит о его неопытности и импульсивности. Почему именно сейчас? Дело в том, что время поджимает. У короля Салмана очень серьезные проблемы со здоровьем. И активно муссируется информация, что он может передать всю полноту власти сыну либо в конце этого года, либо в начале следующего. Поэтому они решили именно сейчас особенно активизироваться. Еще летом, в августе - начале сентября, были задержания среди достаточно известных религиозных и общественных деятелей, которые недовольны изменениями во внутренней политике. Речь идет о некоторой либерализации общества, создании государства умеренного ислама. Существует проект создания к 2022 году сети курортов на островах вдоль побережья Красного моря, где будут разрешены достаточно либеральные нормы поведения. Учитывая, что рядом находятся мусульманские святыни, очень многим консерваторам это не нравится. Так что задержания начались еще тогда, а сейчас продолжаются, только уже в более серьезном масштабе.

- А есть ли дорога назад у принца бин Салмана? Ведь арестованные в рамках антикоррупционной кампании члены монаршей семьи должны предстать перед судом. Законы в Саудовской Аравии кажутся очень жесткими. Кронпринц, разобравшись с конкурентами и добившись необходимого влияния, если это ему удастся, простит тех, кто ему противостоял? Или они отправятся в тюрьмы, а не в свои дома из пятизвездочной тюрьмы-отеля, в которой, как пишут многие СМИ, они сейчас содержатся?

У саудитов очень серьезное противостояние с Ираном на всем Ближнем Востоке

- Я думаю, что наказания будут вполне умеренными. Наследный принц Мухаммед бин Наиф, к примеру, помещен под домашний арест. Ему запрещено покидать территорию Саудовской Аравии, заморожены его счета. Схема "прощения" может быть вполне простой - свобода в обмен на возвращение активов и денежных средств. В Саудовской Аравии существует смертная казнь, но мне кажется, что все же на такие кардинальные меры Мухаммед бин Салман не пойдет. И еще неизвестно, чем закончится эта история.

Задержан глава Национальной гвардии. А Национальная гвардия - это очень серьезный институт в Саудовской Аравии. Это фактически военный оплот монархии, численностью в сто тысяч солдат. Для сравнения, Вооруженные силы Саудовской Аравии - где-то двести двадцать тысяч. Национальная гвардия может стать инициатором государственного переворота. Этого нельзя исключать. По официальной информации, задержано около двухсот человек, по неофициальной - не менее пятисот, плюс приличное количество людей, которым запрещено покидать территорию Саудовской Аравии. Соответственно, количество недоброжелателей, недовольных очень много. Наследный принц совершил серьезную ошибку. Были люди, которым, может быть, не нравилось то, что он делал, но они спокойно к этому относились. Они не были к нему воинственно настроены. Но он их сделал своими врагами. Это ему может дорого обойтись.

- Судя по тому, что вы говорите, Мухаммед бин Салман очень сильно рискует. В случае, если кронпринц проиграет и не удержится у власти, будем ли мы свидетелями усиления исламского радикализма в Саудовской Аравии?

- Саудовская Аравия сегодня в принципе уже очень консервативное государство. Возможна отмена тех мер, которые были приняты. Например, разрешения женщинам водить автомобили. Это ведь была в некоторой степени революция. У кронпринца есть план создания "города будущего" под названием NEOM на северо-западе страны, и он собирается вложить в него 550 миллиардов долларов, в основном иностранных инвестиций. Хотя сейчас возникает вопрос - какие иностранные инвесторы будут инвестировать в страну, отнимающую активы у собственных граждан? По данным агентства "Блумберг", серьезные бизнесмены очень озабочены происходящим и собираются, наоборот, выводить свои активы с территории Саудовской Аравии. NEOM, футуристический технологический город с либеральными нормами поведения, который бин Салман хочет построить, в его видении олицетворяет будущее страны, ее прототип. Если нынешние действия закончатся для принца плачевно, то эти инициативы, скорее всего, будут свернуты, и Саудовская Аравия вернется к своему прежнему курсу.

- С чем связано последнее обострение в отношениях между Саудовской Аравией и Ливаном?

- Я немного шире отвечу на этот вопрос. У саудитов очень серьезное противостояние с Ираном, причем практически везде на Ближнем Востоке. В Сирии ситуация развивается неудачно для Саудовской Аравии, потому что те группировки, которые она поддерживала, либо потерпели поражение, либо сейчас договариваются с режимом в Дамаске. В Йемене хуситы, которых активно поддерживает Иран, контролируют столицу Сану. Хуситы периодически делают вылазки на территорию Саудовской Аравии, обстреливают ее. Совсем недавно ракета, пролетев 750 км, упала в районе аэропорта Эр-Рияда. Ее удалось сбить силами ПВО, но это очень серьезная угроза. Одна из претензий была к Катару, что у него, в понимании Саудовской Аравии, слишком добрые отношения с Ираном. А в результате Катар еще сильнее сблизился с Ираном.

Саудовская Аравия, бросив Ирак в свое время, в последнее время там очень активизировалась. Они стали приглашать иракских религиозных деятелей непосредственно в Эр-Рияд, ездили, встречались. Саудиты пытаются отдалить Ирак от Ирана, потому что Иран имеет очень серьезное влияние в Ираке. И вот сейчас новая площадка - это Ливан.

Не секрет, что Иран и поддерживая Тегераном группировка "Хезболла" имеют там заметное влияние. По Конституции в Ливане главные государственные должности распределились следующим образом: президент - это христианин-маронит, премьер-министр - суннит, глава парламента - шиит. Так вот, президент Мишель Аун - сторонник "Хезболлы". У него очень добрые отношения с Ираном. И Саудовская Аравия рассчитывала на то, что премьер-суннит Саад Харири, сможет каким-то образом этому противостоять. И в понимании саудитов, он недостаточно активно действовал в этом направлении. Они решили обострить ситуацию в Ливане, дестабилизировать политически, попытаться подтолкнуть Израиль к военному вторжению в Ливан, на что Израиль конечно же без очень и очень весомого повода не пойдет. Так что Ливан - очередная площадка противостояния саудитов с Ираном. До сих пор, на всех площадках, которые я перечислил, Саудовская Аравия оказывалась проигравшей. Я думаю, что и в Ливане история повторится - полагает политолог Анар Садыхов.