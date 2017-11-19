В Уфе сотрудник ДПС после получения взятки пытался скрыться от коллег

В Уфе инспектор дорожно-патрульной службы, пытаясь скрыться после получения взятки, завладел чужой машиной и угрожал ее владельцу табельным оружием. В настоящее время инспектор арестован.

По версии следствия, сотрудник ДПС потребовал от жителя Уфы две тысячи рублей за выезд на встречную полосу. После того, как это заметили другие полицейские, инспектор выбежал на проезжу часть, остановил одну из машин, угрожая оружием, сел в нее и попытался скрыться. Это произошло 17 ноября. О пострадавших не сообщается.

Инспектору ДПС предъявлены обвинения во взяточничестве, превышении должностных полномочий и неправомерном завладении автомобилем.