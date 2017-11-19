В перестрелке у "Москва-Сити" участвовали сотрудники Росгвардии

В перестрелке у делового центра "Москва-Сити" 17 ноября участвовали сотрудники Росгвардии. Они охраняли предпринимателя Дмитрия Павлова, который отмечал юбилей в ресторане в башне "Око".

Конфликт произошел из-за неправильно припаркованного автомобиля. Как сообщает РБК, охранники Павлова попросили переставить машину, однако из соседних автомобилей вышли охранники бывшего совладельца компании "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева. Вскоре после этого началась перестрелка. Ранения получили шесть человек, в их числе двое сотрудников ФГУП "Охрана" Росгвардии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, задержаны шестеро предполагаемых участников перестрелки, кто именно — не уточняется.

РБК отмечает, что на юбилее Павлова присутствовали около 250 гостей. Ведущим вечерней программы был заявлен Валдис Пельш. Из музыкальных исполнителей, указанных в программе, — Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также артисты Cirque du Soleil.