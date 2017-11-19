Мугабе проведет переговоры с военными и обсудит свою отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе проведет переговоры с армейским руководством и обсудит свою отставку. По данным агентства Рейтер, правящая партия Зимбабве собирается сместить президента.

На улицы столицы Зимбабве Хараре вчера вышли десятки тысяч людей. Они устроили демонстрации в поддержку военного переворота. Некоторые СМИ сообщают, что Мугабе покинул страну. Кортеж президента вчера уехал из резиденции главы государства "Голубая крыша".

Мугабе находился под домашним арестом. На этой неделе армия Зимбабве захватила власть. Президенту Мугабе 93 года. Он руководил Зимбабве почти 40 лет.