Отстранённый от власти Роберт Мугабе отказался уйти в отставку

Президент Роберт Мугабе не стал заявлять о своей отставке, чего от него ожидали сограждане. В последние дни тысячи зимбабвийцев приветствовали отстранение 93-летнего президента от власти в результате действий командования вооружённых сил.

Мугабе заявил, что политика национального согласия, провозглашённая им в 80-х годах прошлого века, сыграла свою позитивную роль в сохранении единства страны. Он выразил уверенность, что народ Зимбабве сможет продолжить движение вперёд, помня о цене, которая была заплачена.

Мугабе обращался к народу, сидя в окружении высокопоставленных членов своей администрации и военачальников. Он неоднократно запинался, путал слова и перкладывал страницы с текстом обращения.

Иностранные корреспонденты, находящиеся в Хараре, говорят о "странном перевороте", в результате которого авторитарный правитель остался у власти, по крайней мере, на несколько ближайших дней.