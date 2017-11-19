Мугабе остранен с поста главы правящей партии в Зимбабве

Центральный комитет правящей в Зимбабве партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ) на специальном заседании в воскресенье отстранил 93-летнего президента страны Роберта Мугабе с поста главы партии. Об этом сообщает агентство Рейтер. Новым главой ЗАНУ-ПФ избран бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва.

На улицы столицы Хараре вчера вышли десятки тысяч людей. Они устроили демонстрации в поддержку военного переворота. Некоторые СМИ сообщают, что Мугабе покинул страну. Кортеж президента вчера уехал из резиденции главы государства "Голубая крыша". Там Мугабе находился под домашним арестом. На этой неделе армия Зимбабве захватила власть. Президенту Мугабе 93 года. Он руководил Зимбабве почти 40 лет.