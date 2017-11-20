Мединский ответил Райкину на обвинения в личной мести

Министр культуры Владимир Мединский считает призыв художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина "урезонить его" личным оскорблением.

Конфликт между Министерством культуры России и театром "Сатирикон" возник год назад "из-за денег". "Абсолютно ничего личного, только работа", - заявил Мединский в интервью телеканалу "Россия1".

По словам чиновника, Райкину дали год на устранение недостатков в театре, но результат работы художественного руководителя министерство не устроил. В ответ последовала "новая серия патетических выступлений", — заявил Мединский.

Ранее художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин назвал ложью заявление о нарушениях, якобы выявленных в театре в результате проверки.

На прошлой неделе Райкин призвал театральное сообщество и власти России "урезонить" министра культуры страны. Режиссер считает, что Мединский посредством постоянных проверок мстит ему за прошлогоднюю речь о цензуре и вмешательстве государства в искусство.

