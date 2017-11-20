В Израиле признали существование тайных контактов с Саудовской Аравией

Один из израильских министров дал понять, что у Тель-Авива существуют секретные контакты с Саудовской Аравией и другими арабскими странами по поводу взаимной озабоченности в отношении политики Ирана. Министр энергетики Израиля Юваль Штейниц сообщил об этом 19 ноября во время интервью с израильским армейским радио, но он не уточнил характера этих контактов. Это первое признание высокопоставленного чиновника Израиля в отношении тайных контактов.

Штейниц сказал, что у Израиля действительно есть связи во многих мусульманских и арабских странах, которые не афишируютяс. "Но мы обычно не те, кто стыдится таких контактов", - сказал Штейниц.

По его словам, другая сторона, которая заинтересована в том, чтобы держать связи в секрете. У нас, как правило, нет проблем, но мы уважаем желание другой стороны, когда развиваются связи, будь то с Саудовской Аравией или с другими арабскими странами или другими мусульманскими странами, и есть намного больше ... [но] мы сохраняем это в секрете".

Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не ответил на просьбы о комментарии. Правительство Саудовской Аравии также не комментирует замечания Штейница.

Израиль и Саудовская Аравия рассматривают Иран как главную угрозу своей безопасности на Ближнем Востоке. В последнее время обострилась напряженность между мусульманами-суннитами Саудовской Аравии и шиитиами, возглавляемыми Ираном, а также странами, находящимися по разные стороны кровавых конфликтов в Йемене и Сирии. Это также проявилось в эскалации политического кризиса в Ливане. Саудовская Аравия и Израиль находятся по разные стороны многолетнего арабо-израильского конфликта и не имеют дипломатических отношений.

Эр-Рияд заявил, что официальные отношения с Израилем невозможны, если израильтяне не уйдут с арабской территории, захваченной в войне на Ближнем Востоке 1967 года.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр 16 ноября повторил агентству Рейтер 16 ноября, что "если израильско-палестинский конфликт будет разрешен на основе арабской мирной инициативы, то Израиль будет иметь нормальные экономические, политические, дипломатические отношения со всеми арабскими странами".